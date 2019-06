Trumps Einflüsterer aus Abu Dhabi

Die Beziehungen zu den USA verschlechterten sich im Zuge der Annäherung zwischen USA und Iran in den Jahren der Obama-Administration. Das Nuklearabkommen ist inzwischen Vergangenheit, weil es von der Trump-Regierung aufgekündigt worden ist. Im Vorgehen gegen den Iran haben sich die USA und die Emirate rasch gefunden. «Wenn es darum geht, Washington zu beeinflussen, ist MbZ eine Klasse für sich», sagt Ben Rhodes, einst Berater von Präsident Barack Obama. MbZ verstehe es, seine Interessen so zu verkaufen, dass diese als gute Ratschläge eines Freundes erschienen.

VAE sind eine heimliche Grossmacht

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bestehen aus Abu Dhabi, Dubai sowie fünf weiteren Emiraten. Bekannt sind die VAE als obszön reicher Staat und touristische Top-Destination mit glitzernden Skylines, Rekordbauten von Stararchitekten, palmenförmigen Inseln oder auch Sandstränden. Weniger wahrgenommen wird, dass die VAE zur heimlichen Grossmacht am Golf und im Nahen Osten aufgestiegen ist.

Ausgestattet mit der schlagkräftigsten Armee eines arabischen Staates sowie einer Söldnertruppe, betreiben die VAE eine aggressive Aussen- und Kriegspolitik. Dazu gehören die politische Isolierung von Katar sowie die militärische Intervention im Jemen. In beiden Fällen handelten die Emirate als Verbündete von Saudiarabien. Mit Luftangriffen beteiligten sich die Emirate auch am Kampf einer von den USA angeführten Koalition gegen den Islamischen Staat (IS) im Irak und in Syrien.

Kronprinz MbZ, an der britischen Militärakademie Sandhurst ausgebildet, ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Emirate. Und er gilt als treibende Kraft hinter der offensiveren Politik, die im Zuge des Arabischen Frühlings 2011 begann. So beteiligten sich die VAE an der Bekämpfung einer Demokratisierung Ägyptens respektive an der Installierung des autoritären Regimes des heutigen Herrschers Abdel Fattah al-Sisi. Die VAE haben heute erheblichen Einfluss in Ägypten, mehr womöglich als das grössere Saudiarabien, das als die sunnitische Führungsmacht gilt. Die Neuordnung der Mena-Region (Nahost und Nordafrika) möchten die Emirate in ihrem Sinne prägen.