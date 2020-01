Trump stellt «Zweistaatenlösung» vor

Man müsse auch etwas für die Palästinenser machen, «das wäre sonst nicht fair», stellte Trump fest. Sie würden endlich nach 70 Jahren einen eigenen Staat bekommen. «Das könnte die letzte Chance sein, die die Palästinenser haben», fügte er hinzu. Trump verwies auf die von den USA in Bahrein einberufene Geberkonferenz. Dort hätten sich Staaten bereit erklärt, 50 Milliarden Dollar Wirtschaftshilfe aufzubringen. Er zählte auf, dass sich das Bruttoinlandprodukt verdoppeln, wenn nicht gar verdrei­fachen werde und eine Million Jobs geschaffen werden könnten. Sein Plan solle zu einer «realistischen Zweistaatenlösung» für Israel und die Palästinenser führen, sagte Trump. Das Territorium für die Palästinenser werde verdoppelt, sagte Trump – ohne Details zu nennen, wie er auf diese Zahlen kommt.

«Ungeteilte Hauptstadt»

Verwirrung löste vor allem eine Formulierung aus: Jerusalem solle die «ungeteilte Hauptstadt» Israels bleiben. Das Wort «ungeteilt» wiederholte er unter dem Beifall der Zuhörer, die vor allem aus Mitarbeitern des Weissen Hauses und Botschaftern bestand. Dann versicherte er, dass der Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt weiter unter Jordaniens Obacht bleibe und allen Muslimen, die in friedlicher Absicht die Al-Aksa-Moschee besuchen wollten, offenstehen werde. Kurze Zeit später erklärte Trump, dass der Plan auch eine Hauptstadt der Palästinenser in Ostjerusalem vorsehe. Dort würden die USA «stolz» eine Botschaft eröffnen. Da diese Ankündigung der vorherigen zur ungeteilten Hauptstadt Israels widersprach, sahen sich israelische Journalisten in ihren Live-Blogs zu einem Hinweis gezwungen: «Das ist etwas konfus», hiess es in der «Times of Israel».

Die TV-Moderatorin des israelischen Nachrichtensenders i24 fragte sich nach der Übertragung der Pressekonferenz, ob Trump möglicherweise statt Ostjerusalem das benachbarte Abu Dis ­gemeint haben könnte. «Wir bräuchten Landkarten», klagte ein anderer TV-Journalist. Trump sagte zwischendurch, er sehe einen Zeitplan von vier Jahren für die Umsetzung.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu brachte Klarheit über manche Punkte des Plans, die Trump nicht angesprochen hatte: Er kündigte an, sofort die Ausdehnung der Souveränität über das Westjordanland und die Bereiche, die im Plan als israelische Gebiete identifiziert wurden, vorzunehmen. «Zu lange sind die Gebiete als illegal betrachtet worden», sagte er an die Adresse der internationalen Staatengemeinschaft, die die Siedlungen im besetzten Westjordanland als Verstoss gegen das Völkerrecht betrachtet.

Netanyahu sprach klare Worte zur Annexion des Jordantals: «Diese Bereiche werden nun von den USA als Teil des jüdischen Staats anerkannt. Israel hat nun eine klare Grenze im Osten», sagte Netanyahu und meinte damit das Jordantal, das an Jordanien angrenzt.