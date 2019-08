Toxischer Antisemitismus

Es heisst, es sei die grösste Krise in der Geschichte des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen für die Palästinenser (UNRWA), seit es 1949 gegründet wurde. Es geht um Vetternwirtschaft und Machtmissbrauch innerhalb der Führungsriege. Unter Beschuss geraten ist vor allem der Chef, der Schweizer Pierre Krähenbühl. Er soll einer Mitarbeiterin, mit der er offenbar auch eine Liebesbeziehung unterhalten hat, in einem «äusserst schnellen» Auswahlverfahren eine Stelle als «Beraterin» zugeschanzt haben; mit allem, was dazugehört, etwa teure Flüge rund um den Planeten, Business Class, versteht sich.