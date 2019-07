Showdown im Nadelöhr der Welt

Es ist einer der am höchsten frequentierten Schiffswege der Welt. Für die Anrainer ist die Strasse von Hormuz der einzige Zugang zum offenen Meer. Und von den Erdölexporten Saudiarabiens, des Irak, Kuwaits, Katars, Bahrains, der Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch des Iran ist die Weltwirtschaft abhängig. Das macht das maritime Nadelöhr zum strategischen Hotspot.

Karte anklicken zum Vergrössern.

Angesichts der gegenwärtigen Krise zwischen dem Iran und den USA wollen die Amerikaner eine internationale Militärkoalition bilden, um die Öltanker zu schützen, wie Reuters berichtete. Das Regime in Teheran droht regelmässig, die Strasse von Hormuz zu blockieren. US-Präsident Donald Trump besteht darauf, dass die USA nicht allein die Kosten für die Offenhaltung der Meerenge tragen. Jene Länder, die von weltweiten Schiffsrouten profitieren, sollten diese auch schützen.

US-Aussenminister Mike Pompeo hofft, dass sich 20 Länder an einer internationalen Koalition beteiligen, um den Schiffsverkehr zu sichern. Kriegsschiffe sollen demnach die Handelsschiffe eskortieren, die unter der gleichen Flagge fahren. Die USA wären demnach dafür zuständig, die patrouillierenden Schiffe der Koalition mit Überwachungsdaten und Informationen von Nachrichtendiensten zu unterstützen.

Dabei soll die Mission neben der Strasse von Hormuz auch die ebenso enge Wasserstrasse Bab al-Mandab schützen, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden und dem Arabischen Meer verbindet. Denn vom Jemen aus könnten Huthi-Milizen, die im Bürgerkrieg vom Iran unterstützt werden, den Schiffsverkehr stören. Im Fokus steht aber vor allem die Strasse von Hormuz, weil dort zuletzt mehrere Öltanker angegriffen wurden. Die USA machen den Iran dafür verantwortlich, Teheran dagegen bestreitet, mit den Attacken etwas zu tun zu haben.

Handel mit Gewürzen

Die Strasse von Hormuz ist seit der Antike eine wichtige Handelsroute. Bis ins 16. Jahrhundert mussten die Händler auf dem Weg von Europa nach Indien hier vorbei. Sie machten am Ostufer der Meerenge in der befestigten Hafenstadt Hormuz halt. Wichtig war vor allem der Handel mit Gewürzen, die aus Fernost nach Europa importiert wurden. Der Weg über Hormuz war jedoch weit, beschwerlich und teuer.

Wichtiger Umschlagplatz im Altertum. Hormuz auf einem Stich von Braun und Hogenberg, Civitates orbis terrarum, 1572. Foto: Wikipedia

Es war Vasco da Gama, der in der Renaissance das Handelsmonopol der Araber brach. Der portugiesische Seefahrer fand 1497 den Seeweg um das Kap der guten Hoffnung herum und erreichte 1498 Indien. Dies, obwohl arabische Kaufleute seine Weiterfahrt verhindern wollten, als er für einen Zwischenhalt an der ostafrikanischen Küste angelegt hatte.

Ein Jahr später kam Vasco da Gama nach Hause, sein Schiff war voll beladen mit exotischen Gewürzen. Der Empfang in Lissabon war triumphal. Das Königreich Hormuz, das die Meerenge kontrolliert und bewirtschaftet hatte, ging im 17. Jahrhundert unter. Bis zur Eröffnung des Suezkanals 1869 war Vasco da Gamas Route die wichtigste Verbindung zwischen Europa und Südasien.

Mit dem Erdöl wurde die Strasse zur Zapfsäule

Als während der Industrialisierung der Bedarf nach Leucht-, Brenn- und Schmierstoffen stieg, gewann auch die Strasse von Hormuz wieder an Bedeutung. In Saudiarabien wurde 1938 Erdöl entdeckt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zeichnete sich ab, dass die riesigen Vorräte des Schwarzen Goldes in der Golfregion immer wichtiger werden. US-Präsident Franklin D. Roosevelt verbündete sich mit dem saudischen Königshaus, und die amerikanische Ölindustrie begann auf der arabischen Halbinsel zu investieren. Die Golfregion wurde zur Tankstelle der Weltwirtschaft, die Strasse von Hormuz zu ihrer Zapfsäule.

Die Meerenge ist 170 Kilometer lang, die Breite variiert zwischen 39 und 96 Kilometern. Und die Navigation ist anspruchsvoll, selbst ohne politische Krise. Es gibt zwei Fahrrinnen, die je knapp vier Kilometer breit sind und durch einen ebenso breiten Streifen getrennt sind, um Zusammenstösse zu vermeiden. Die Schiffe passieren iranische und omanische Hoheitsgewässer, wobei der Verkehr durch eine UNO-Vereinbarung geregelt ist, die auch die USA respektieren.