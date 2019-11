Russische Söldner stehen vor Tripolis

Nun kamen auf einmal mitten in der Nacht Kämpfer, denen man in den Kopf oder in den Brustkorb geschossen hatte, ohne dass die Kugel wieder ausgetreten wäre. Es ist das Markenzeichen der Söldner der russischen Wagner-Gruppe, einer eng mit dem Kreml verbundenen privaten Militärfirma. Das war auch in Syrien und vor allem in der Ostukraine zu beobachten, wo ebenfalls Wagner-Scharfschützen mit Spezialmunition zum Einsatz kamen.

Die Wagner-Söldner sind mit ihrer modernen Militärtaktik den Kriegern mit ihren alten Kalaschnikows weit überlegen.

Offiziell leugnet Haftar den Einsatz ausländischer Söldner, der Kreml gibt sich ahnungslos. Aber der Einsatz der russischen Kämpfer hat das Potenzial, das Patt zu durchbrechen, wie Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin sagt, ein anerkannter Libyen-Experte.

Die Milizen, die aufseiten der international anerkannten Regierung der Nationalen Übereinkunft von Premier Fayez al-Sarraj kämpfen, hätten noch keinen Weg gefunden, den Wagner-Kämpfern militärisch etwas entgegenzusetzen, sagt er. Die Wagner-Söldner bedienen Artilleriegeschütze, Radar- und Luftabwehrsysteme und sind mit ihrer Ausbildung und modernen Militärtaktik den Kriegern der Regierungsseite mit ihren alten Kalaschnikows weit überlegen.

Libyen spielt bei der Mi­gration nach Europa eine zentrale Rolle. Mehr als 800'000 Ausländer leben dort, viele von ihnen aus anderen Ländern Afrikas. Sie suchen Arbeit, aber der Krieg in Libyen erschwert ihre Situation ungemein. Viele werden Opfer von Schleppern und Menschenhändlern, werden zwangsrekrutiert von Milizen, die im Krieg kämpfen.

Die Lage könnte sich in den nächsten Wochen verschärfen. Haftars Offensive stockte schon wenige Tage nach Beginn. Inzwischen aber erscheint es möglich, dass er die Hauptstadt doch militärisch einnehmen könnte. Im September gab es die ersten Anzeichen für eine Stationierung der Russen. Inzwischen gehen westliche Geheimdienste davon aus, dass mindestens 1300 von ihnen auf Haftars Seite kämpfen, es könnten aber auch 2000 sein.