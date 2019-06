Neuer Zwischenfall mit Tankern im Golf von Oman

Nach Angaben der BBC wurden die Besatzungen der Front Altair und der Kokuka Courageous in Sicherheit gebracht. Demnach berichteten regionale Medien von Feuern auf beiden Schiffen.

Anrainer der dortigen Meerenge sind der Iran sowie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Oman. An diesem Donnerstag endet der Besuch des japanischen Regierungschefs Shinzo Abe im Iran, der dort im Atomkonflikt mit den USA vermitteln will.

Bereits vor vier Wochen hatten die VAE Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe im Golf von Oman gemeldet. Nach saudi-arabischen Angaben wurden zwei Tanker des Landes schwer beschädigt. Die genauen Umstände blieben jedoch unklar.

BREAKING: US Navy says it is assisting 2 oil tankers targeted in 'reported attack' in Gulf of Oman.

