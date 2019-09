Netanyahu muss nach ersten Prognosen zittern

Inwiefern parteiinterne Konkurrenten von Netanyahu bereit sind, ihren Vorsitzenden zu stürzen, ist jedoch noch offen. Netanyahu wiederum wird schon allein wegen der drohenden Korruptionsanklagen gegen ihn kaum freiwillig gehen.

Rebellion im Likud?

Jonathan Rynhold, Politikprofessor an der Bar-Ilan-Universität nahe Tel Aviv, sagt: «Es könnte dann einen Monat oder ein bisschen länger dauern, aber dann könnte jemand vom Likud eine Rebellion anführen» – und letztlich Netanyahu aus dem Amt drängen. Dann gebe es die Chance für eine Regierung von Likud, Blau-Weiss und Israel Beitenu. Allerdings sei unklar, ob ein Mitglied des Likud oder Gantz dann Ministerpräsident werde.

Die Strategie von Netanyahu ist damit nur bedingt aufgegangen. Der 69-Jährige hatte im Wahlkampf Stimmung gegen Araber gemacht, mit einer angekündigten Annexion von weiten Teilen des besetzten Westjordanlandes rechte Wähler begeistert und die Angst vor dem Erzfeind Iran wach gehalten.

Gantz wiederum kam im Dezember 2018 als Hoffnungsträger gemässigter säkularer Wähler in die Politik. Von Anfang an galt er mit seinem Bündnis Blau-Weiss als einziger ernstzunehmender Gegner Netanyahus. Er präsentierte sich seit seinem Einstieg in die Politik als Saubermann von aussen – militärisch erfahren, zupackend, ohne Korruption. Sein Motto: Einigung statt Spaltung.

Bei der Wahl im April holten Likud und Blau-Weiss jeweils 35 Sitze. Allerdings erhielt Netanyahu die meisten Empfehlungen für eine Regierungsbildung von Mitgliedern des Parlaments. Bei den Koalitionsverhandlungen scheiterte er letztlich am Widerstand Liebermans. Lieberman forderte die Wehrpflicht auch für strengreligiöse Juden, die anderen ultra-orthodoxen Koalitionspartner lehnten diese jedoch ab.