Libanon zahlt Anleihen nicht zurück

Der Libanon wird kommende Woche fällige Anleihen nicht bedienen. Das kündigte Ministerpräsident Hassan Diab am Samstag in Beirut in einer Fernsehansprache an. Es handelt sich um Euro-Anleihen von 1,2 Milliarden Euro.

Es wäre der erste Zahlungsausfall in der Geschichte des Landes. Der Libanon macht derzeit die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 durch. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, sagte Diab. Die Verschuldung sei grösser, als das Land verkraften könne. Die Entscheidung sei die einzige Möglichkeit, um die Bedürfnisse der Menschen zu finanzieren.