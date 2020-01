Iran räumt «versehentlichen» Flugzeug-Abschuss ein

Ukraine fordert Entschädigung

Die Ukraine fordert vom Iran Entschädigung für den Abschuss des Passagierflugzeugs. Zudem erwarte das Land ein vollständiges Eingeständnis der Schuld, eine offizielle Entschuldigung sowie eine umfassende Untersuchung, erklärt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

«Der Morgen heute war nicht gut, aber zumindest brachte er die Wahrheit ans Licht», schrieb Selenskyj am Samstagmorgen auf Facebook. Er erwarte ein volles Schuldeingeständnis und eine offizielle Entschuldigung über diplomatische Kanäle. Zudem sollten die Körper der Toten in ihre Heimatländer überstellt werden.

Trump und Rohani beschwichtigen

Indes standen die Zeichen im Konflikt zwischen den USA und dem Iran nach den gezielten Militärschlägen vorerst auf Entspannung. Die Lage am Persischen Golf war eskaliert, nachdem die USA den iranischen Top-General Qassem Soleimani Ende vergangener Woche in Bagdad gezielt getötet hatten.

Nach dem Angriff des Irans auf die von den USA genutzten Militärbasen im Irak hatten US-Präsident Donald Trump und dessen iranischer Amtskollege Hassan Rohani angekündigt, den Konflikt zunächst auf politischer Ebene führen zu wollen.

Iranische und ukrainische Experten

Am Freitag hatten die Ermittlungen zur Ursache des Absturzes begonnen. Iranische und ukrainische Experten nahmen ihre Arbeit in einem Labor am Flughafen Mehrabad in der Hauptstadt Teheran auf, wie Abedsadeh bekanntgab.

Ihr Ziel sei die Auswertung der beiden schwer beschädigten Flugschreiber – des Flugdatenschreibers und des Aufzeichners der Geräusche in der Pilotenkanzel. Laut Regierungssprecher Ali Rabiei hatte der Iran auch Boeing eingeladen, an den Untersuchungen teilzunehmen.

Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA hatte nach dem Absturz von Flügen über den Iran abgeraten. Zuvor hatte die EASA bereits empfohlen, Flüge über den Irak zu vermeiden.

EU will Atom-Abkommen retten

Der Iran wollte am Samstag entscheiden, wie das Land das Atom-Abkommen künftig umsetzen will. Eine dafür anberaumte Medienkonferenz der iranischen Atomorganisation wurde allerdings kurzfristig abgesagt.

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell hält ein Scheitern für möglich. «Vielleicht können wir nicht verhindern, dass das Abkommen am Ende aufgelöst wird», sagte Borrell am Freitag nach einem EU-Aussenministertreffen in Brüssel. Er stellte jedoch klar, dass die EU den Deal retten wolle.