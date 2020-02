In Idlib findet ein blutiges Kräftemessen statt

Zusagen für einen neuen Gipfel konnte die Türkei am Dienstag nicht vermelden. Der Kreml bestätigte ein geplantes Telefongespräch der beiden Präsidenten. Nach Ansicht des ehemaligen türkischen Militärberaters Metin Gurcan versucht Erdogan mit dem Vorgehen in Idlib vor allem seine Position für Gespräche über andere Gebiete in Nordsyrien zu stärken.

Die gesteigerte Truppenpräsenz soll Moskau zu Verhandlungen zwingen, so Gurcan. In diesen Gesprächen könnte Erdogan einen Teilabzug aus Idlib anbieten, wenn ihm im Gegenzug eine türkische Präsenz in den Gebieten um die Städte Afrin und Jarablus garantiert wird. In diese Gegenden war seine Armee eingerückt, um kurdische Kräfte zu vertreiben oder ihnen zuvorzukommen. Die Schwächung des kurdischen Quasi-Autonomiegebiets in Nordsyrien zählt zu Erdogans wichtigsten Kriegszielen.