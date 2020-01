Im Nahen Osten steht eine neue Eskalation bevor

Mit dem Angriff auf den US-Stützpunkt hat die Kataib Hizbollah, die von den USA als Terrorgruppe eingestuft wird, bewusst eine rote Linie überschritten. Denn Trump hatte zuvor wiederholt klargestellt, dass er beim Tod von US-Bürgern zurückschlagen werde – anders als etwa beim Abschuss einer US-Drohne. Kataib Hizbollah wagt eine derartige Provokation nicht, ohne dass sie in Teheran von höchster Stelle gebilligt wurde. Ihr eigentlicher Kommandeur ist Qassim Soleimani, der Revolutionsgarden-General, der auch Irans Regionalpolitik bestimmt.

Eskalation ist kein Zufall

Seit Monaten gibt es immer wieder Attacken auf die US-Truppen im Irak, und es ist kein Zufall, dass der Iran jetzt die Eskalation treibt: Die Proteste im eigenen Land, bei denen das Regime Hunderte Demonstranten getötet hat, sieht die Führung ebenso als ausländisches Komplott wie die Volksaufstände in Libanon und im Irak, dessen Regierungen massgeblich von Teheran installiert wurden.

Die Proteste im Iran und dem, was das Regime als seinen Hinterhof betrachtet, stellen den Machtzuwachs der Islamischen Republik infrage und auch die Investitionen, die Teheran dafür getätigt hat. Irans Oberster Führer Ali Khamenei hat jedoch verdeutlicht, dass er alles tun werde, um den Einfluss Irans als Regionalmacht zu wahren.

Dabei wähnte der Iran sich schon als Sieger der geopolitischen Auseinandersetzung mit den USA: In Syrien wird Baschar al-Assad an der Macht bleiben, im Irak und in Libanon gewann Teheran die Oberhand. Währendessen erlebt Irans Rivale Saudiarabien in Jemen sein Vietnam. Und in Afghanistan will Trump lieber heute als morgen abziehen. Die Liste liesse sich fortsetzen.

Das Risiko von Fehlkalkulationen steigt

Den Irak stürzt dieses Ringen zwischen den USA und Iran in eine existenzielle Krise – ähnlich wie 2014, als die Terrormiliz Islamischer Staat das halbe Land überrannte. Die Regierung ist nicht handlungsfähig, auf Iran angewiesen, aber auch auf die USA. Das Land aber ist einer Zerreissprobe ausgesetzt und ein neuer Bürgerkrieg nicht auszuschliessen. Die Jihadisten lauern auf ihre Chance.