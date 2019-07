Grossbritannien bestellt hohen iranischen Beamten ein

Der Vorfall nährt die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts des Westens mit dem Iran. Deutschland und Frankreich forderten von Teheran die «unverzügliche» Freigabe des Schiffes. Der britische Aussenminister Jeremy Hunt warnte Teheran davor, einen «gefährlichen Pfad von illegalem und destabilisierendem Verhalten» einzuschlagen. Grossbritannien riet britischen Handelsschiffen vorerst davon ab, die besonders für den weltweiten Ölhandel wichtige Seestrasse zu passieren. Auch die USA verurteilten das iranische Vorgehen in der Strasse von Hormus scharf.

Die EU zeigte sich besorgt über das Vorgehen des Iran. Das Festsetzen der «Stena Impero» löse «tiefe Besorgnis» aus, erklärte das EU-Büro für Auswärtige Angelegenheiten am Samstag in Brüssel. «In einer bereits angespannten Lage bringt diese Entwicklung Risiken für eine weitere Eskalation mit sich und unterläuft die anhaltenden Bemühungen, einen Weg zu Beilegung der gegenwärtigen Spannungen zu finden», hiess es in der Stellungnahme weiter.

Grund für die Festsetzung der «Stena Impero» ist nach iranischen Angaben ein Zusammenstoss des Tankers mit einem Fischkutter. Entsprechend der rechtlichen Vorschriften seien deshalb Ermittlungen zur «Ursache für den Unfall» eingeleitet worden, sagte der Chef der Hafen- und Schifffahrtsbehörde von Hormosgan, Allah-Morad Afifipoor. Der Tanker ging demnach in der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas vor Anker, an Bord befanden sich weiterhin die 23 Besatzungsmitglieder aus Indien, den Philippinen, Lettland und Russland. Ein zweites Schiff wurde vorübergehend an der Weiterfahrt gehindert.

«Iran muss mit ernsthaften Konsequenzen rechnen»

«Wir bleiben tief besorgt über das inakzeptable Vorgehen des Iran, das die internationale Freizügigkeit der Schifffahrt auf die Probe stellt», sagte eine Regierungssprecherin nach einem nächtlichen Treffen des britischen Krisenstabs Cobra. Zuvor hatte bereits Hunt die Festsetzung als «inakzeptabel» bezeichnet. Der Iran müsse mit «ernsthaften Konsequenzen» rechnen, wenn der Konflikt nicht schnell gelöst werde.

Die Strasse von Hormus ist ein strategisch wichtiges Nadelöhr für den Transport von Öl. Rund ein Drittel des auf dem Seeweg transportierten Öls wird durch die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman befördert. Die Meerenge ist schon seit Jahrhunderten eine wichtige Handelsroute.