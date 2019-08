Erdogan läuft in der Syrienpolitik hinterher

Während sich die beiden Präsidenten demonstrativ nahe gaben, könnte eine andere für Erdogan schlecht getimte Entwicklung einen Durchbruch verhindert haben: Am Dienstag starteten Aufständische eine Gegenoffensive in Idlib und eroberten mehrere Dörfer östlich von Khan Scheikchun. Dabei rückten sie auf eine Stellung der russischen Armee vor, die wie der türkische Beobachterposten 2018 errichtet wurde. Eine dauerhafte Bedrohung für Russlands Ziele in Syrien dürfte das nicht darstellen. Aber Putins Bereitschaft, Erdogan entgegenzukommen, wird der Angriff nicht erhöht haben.

Offener zeigte sich der russische Präsident für die türkische Position in der Kurdenfrage – doch auch hier droht Erdogan Ärger, diesmal im eigenen Land. Am Montag hatten türkische Medien berichtet, dass fünf Generäle um Versetzung in den Ruhestand gebeten haben. Sie alle waren mit Aufgaben an der türkischen Südgrenze und auf syrischem Staatsgebiet betraut. Für die Handlungsfähigkeit der in Idlib offenbar überforderten Armee könnte dies ein Problem werden. Vor allem seien die Generäle mit einem Abkommen unzufrieden gewesen, hiess es, das Ankara mit Washington getroffen hat.

Die mit den USA verbündete Kurdenmiliz YPG beherrscht nach dem Sieg über den IS den Nordostteil Syriens, die Türkei sieht in ihr eine Terrororganisation. Zuletzt verlangte die Türkei deshalb die Einrichtung einer Sicherheitszone entlang der Grenze. Vergangene Woche patrouillierten erstmals türkische und US-Hubschrauber gemeinsam, am Dienstag gaben die Kurden bekannt, Stellungen an der Grenze geräumt zu haben. Doch das wird Erdogan nicht reichen, er hatte dem Volk zuletzt deutlich mehr angekündigt, nämlich dass «unsere Bodentruppen bald in die Region eindringen werden». Nach der Demission der Generäle ist das fraglicher denn je.