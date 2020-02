Er war ein Gottkönig, bis ihn sein Volk zum Teufel wünschte

Wirklich fürchten wollte Mubarak nur die Islamisten. Selbst Muslim, gab er sich weltlich, versuchte sich nie an plakativer Frömmigkeit. Stattdessen verlas er die Religionsgelehrten von Hand, instrumentalisierte die Scheichs der berühmten islamischen Al-Azhar-Universität, bekämpfte die von den Muslimbrüdern quer durch die Gesellschaft betriebene Islamisierung von unten, war gnadenlos gegenüber Militanten. Mindestens zweimal selbst Ziel fehlgeschlagener Anschläge zerschlug er alle Untergrundgruppen, sperrte jeden auch nur Verdächtigen ein. Die Militanten hatten Ägyptens Wirtschaft durch Terror und Massaker in den Touristenzentren treffen wollen – Mubarak liess sie von Militärgerichten aburteilen, hängen, in Wüstengefängnissen verschwinden. Umso bitterer für ihn, dass die Islamisten – die Muslimbrüder und die radikaleren Salafisten – das Parlament bei der ersten freien Wahl im Sturm eroberten, zwei Drittel der Sitze gewannen, einen Kandidaten für das Präsidentenamt aufstellten.

Ägypten verlor unter ihn an internationalem Einfluss

Für den Pragmatiker Mubarak waren Ideologien nur Instrumente: Nach Bedarf setzte er auf die panarabische Karte, gab den afrikanischen Führer, polierte den verblassten Glanz des Nasserismus auf. Im nächsten Moment schmiegte er sich wieder an Europa und die USA an. So wurde Mubarak Washingtons wichtigster Bundesgenosse in Nahost: Mächtiger als der König des Kleinstaats Jordanien, berechenbarer als die religiös beinharten Saudis, politisch wertvoller als die Glitzer-Scheichs in den Emiraten. Auch mit den Israelis ging Mubarak eigene Wege. Er stand immer zu dem von seinem Vorgänger Sadat ausgehandelten Friedensvertrag mit dem Judenstaat. Gleichzeitig beliess es der Ägypter bewusst beim eiskalten Frieden: Mubarak wusste, dass Israel für die meisten Menschen in Kairo, Assuan oder Alexandria bis heute Feindesland bleibt.

Ägypten verlor unter Mubarak seinen international Einfluss, obwohl er selbst 30 Jahre im Mittelpunkt aller Nahost-Politik stand. Er mischte mit, wenn Israelis und Palästinenser verhandelten, blaffte den feilschenden Palästinenserchef Yassir Arafat an: «Halt den Mund, Du Hund!» Mubarak hatte die USA vor dem Irak-Krieg gewarnt, warf Washington mit Recht vor, mit diesem Krieg nur den Machtzuwachs der Iraner ermöglicht zu haben. Der aussenpolitische Routinier zeigte sich als Innen- und Sozialpolitiker phantasielos. Ihn interessierte der Machterhalt, innere Sicherheit ging vor Bildung, Frauenfragen oder Volksgesundheit.

Was die Wirtschaft anging, war der Präsident entschlossener: Er setzte auf ein Team westlich ausgebildeter Technokraten rund um seinen Sohn Gamal. Die Manager-Minister begannen die bürokratisierte Wirtschaft zu entrümpeln. Sie kappten Subventionen, privatisierten Staatsbetriebe, bauten den Tourismus zur Gelddruckmaschine aus und scheffelten bei all dem Millionen in die eigenen Taschen. Das Wirtschaftswachstum erreichte sieben Prozent, doch die Reformen verschärften Arbeitslosigkeit und Inflation. Mubaraks Versprechen, wonach irgendwann auch die Armen am Wohlstand teilhaben würden, blieb bis zum Schluss unerfüllt.

Al-Assad, Hussein, Arafat – und nun Hosni Mubarak

Angreifbar machte ihn die Nachfolgefrage. Aufgestachelt von seiner Frau suchte er Wege, seinen Sohn ins Amt zu hieven. Mubaraks Verfassungsänderungen waren gedacht als Fundament einer republikanische Monarchie. Gamal, Investmentbanker und Vordenker der Wirtschaftsliberalen, stieg in der Regierungspartei NDP auf, wurde in Washington empfangen. Die Demonstranten auf dem Tahrir-Platz riefen dann auch mit Grund: «Gamal, richte deinem Vater aus, dass wir Dich hassen!»

Mit Mubarak ist nun der letzte jener Nahost-Autokraten gestorben, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten: Der Syrer Hafis al-Assad, der Palästinenser Yassir Arafat, der Iraker Saddam Hussein. Historische Auslaufmodelle alle miteinander. Bis zu seinem Sturz hatte Hosni Mubarak brutal über Ägypten geherrscht und dabei Frieden und bleierne Stabilität garantiert in einer von Kriegen und inneren Konflikten geplagten Region. Dem Westen hat das gereicht. Dem ägyptischen Volk nicht.