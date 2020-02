Eine Frau filmt ihre Flucht

«Hat Allah wirklich gewollt, dass wir Frauen wie Bürgerinnen zweiter Klasse leben und keine Meinung haben sollten?» Während Muna aus dem Off diese Frage stellt, nimmt sie uns mit zum Hadsch, der Pilgerfahrt nach Mekka. Zwischendurch schaltet Muna in den Selfiemodus, wir sehen ihren komplett verhüllten Kopf. Und dann tauchen wir mit ihr in den Menschenstrom ein, der die Kabba umrundet, das quaderförmige Gebäude im Innenhof der Heiligen Moschee in Mekka.