Ein Kompromiss, dem weitere folgen müssen

Kann man sich über den Friedensschluss im Sudan nun freuen – über den Kompromiss, den das Militär und die oppositionellen Demonstranten gefunden haben? Man kann zumindest froh sein, weil in den kommenden Monaten wohl nicht mehr auf Demonstranten geschossen wird und weil die junge Opposition bis zu den Wahlen in drei Jahren genug Zeit haben wird, sich zu organisieren. Man kann auch fragen, was der Kompromiss wert ist, der gefunden wurde: eine Übergangsregierung, in der Massenmörder mitreden, die keine Lust haben auf einen neuen freien Sudan. Aber anders geht es nicht: Ein Land wie der Sudan, der seit Jahrzehnten von der gleichen Elite in Grund und Boden regiert wird, lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen verändern. Zumindest nicht, solange das alte Regime noch in vielen Bereichen das Sagen hat.