Die Welt ist ohne Top-Terroristen ein besserer Ort

Die Liste der «Errungenschaften», für die der von den USA getötete iranische Top-Terrorist Qassim Soleimani in seinem Land als «Märtyrer» verehrt wird, ist lang. Soleimani, von der CIA als «mächtigster Mann des Nahen Ostens» bezeichnet, hat den Staats­terror des Iran verantwortet. Nur wegen ihm ist Syriens Diktator Bashar al-Assad noch an der Macht, er gilt als verantwortlich für Kriegsverbrechen, für schreckliche Massaker in diesem vom Bürgerkrieg geschundenen Land, kurz: Er hat Tausende Zivilisten auf dem Gewissen.