Die Strasse der Verlorenen

Kriege entscheiden sich meist entlang grosser Strassen. Deshalb versucht Professor Mohammed al-Sheikh, mitten auf der M 4 ein Zelt aufzuschlagen – die M 4 ist die derzeit am heftigsten umkämpfte Überlandstrasse in ganz Syrien. Aber die Zeltstangen rutschen weg auf dem regennassen Asphalt. Vielleicht liegt es am stürmischen Wetter, vielleicht ist ­es auch eine Fügung des Schicksals, dass der Professor und sein gut zwei Dutzend Begleiter am Freitag nicht so recht ­vorankommen mit dem Zelt auf der Autobahn.