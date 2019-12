Die nächste Stunde null im Südsudan

«Früher musste ich mit einem Pickel auf dem Boden knien und die Erde ­aufhacken, das war schrecklich», sagt Aguot, als ob er gerade Zeuge einer weltweiten Revolution geworden sei. In ­weiten Teilen des Südsudan ist der ­uralte Ochsenpflug derzeit unbekannt. Und in jenen Regionen des Landes, in dem er schon einmal benutzt wurde, scheint er vergessen. Aus dem historischen Gedächtnis gestrichen, durch Krieg und Vertreibung.

Der neue Friedensplan

Der Südsudan ist das jüngste Land der Welt, 2011 wurde es vom Rest des Sudan unabhängig und versank zwei Jahre ­später schon wieder im Bürgerkrieg, in dem es einfach darum geht, wer das grösste Stück vom Kuchen abbekommt. Verschiedene Volksgruppen kämpfen um die Vorherrschaft, um die Millioneneinnahmen aus dem Öl und die Posten in Regierung und Armee. Hunderttausende Menschen starben, 4 Millionen sind auf der Flucht, gerade verhandeln die Führer mal wieder darüber, ob es einen nachhaltigen Frieden geben kann.

Am Dienstag sagten die Rivalen, es habe eine Einigung gegeben, bis Mitte Februar wollen sie eine Einheits­regierung bilden. Es ist nicht der erste Friedens­plan. Aber vielleicht die letzte Chance für ein Land, das ohnehin bei null anfangen muss. In dem der Ochsen­pflug ein technologischer Quantensprung ist.

«Wenn endlich Frieden kommt, will ich meine Farm vergrössern, damit meine Familie nicht mehr hungern muss», sagt Aguot. Er hat sieben Kinder und eine Frau, was eher die Ausnahme ist in einem Land, in dem die Polygamie zu einem rasanten Bevölkerungswachstum führt und das Elend noch vergrössert. Fünf Kühe hatte Aguot, zwei musste er verkaufen, damit seine Kinder zu essen haben. Etwa 5 der 13 Millionen Süd­sudanesen gelten als Menschen, deren Ernährung nicht gesichert ist. Hier oben in der Region Northern Bahr al-Ghazal bekommt die Hälfte der Bevölkerung Lebensmittelhilfe, die fast nie vom Staat kommt und fast immer von internationalen Organisationen.

Die Menschen im Südsudan wissen nicht mehr, wie man ein Feld bestellt, wie man fischt oder Eisen schmiedet.

Eine üble Piste führt gerade wie eine Schnur von der Provinzstadt Aweil in Richtung Norden, trotzdem fahren die Autos in Schlangenlinien, so tief sind die Schlaglöcher. Es sind fast ausschliesslich weisse Toyota Land Cruiser der Hilfsorganisationen. Sie zeigen den Menschen, was ein Ochsenpflug ist, wie man Getreide in Säcken aufbewahrt und eine Strasse baut. Der Südsudan wirkt manchmal wie ein kleines Kind.