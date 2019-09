Den Kompass des Lebens verloren

Die Regierungspartei setzt Mugabe als Parteichef ab.

Nun hat ihn Gott geholt, so wird er es sehen. Vielleicht war es auch einfach nur die Prostata. Im Alter von 95 Jahren ist Mugabe in einem Krankenhaus in Singapur gestorben, wo er bereits seit mehreren Monaten zur Behandlung war.

Er machte sich nichts aus Reichtum

Mugabe hatte als grosser Freiheitskämpfer begonnen, viele Jahre lang gegen die britischen Kolonialisten im damaligen Süd-Rhodesien gekämpft und wurde 1980 der erste Premierminister des nun unabhängigen Zimbabwe. Bob Marley spielte zur feierlichen Amtsübernahme. Mugabe überraschte mit einer versöhnlichen Rede, versprach den verbliebenen weissen Farmern, dass auch sie ein Teil des neuen Landes seien, das damals zu den reichsten Afrikas gehörte, «Brotkorb des Kontinents» genannt wurde.

Und es auch noch einige Jahr blieb. Der gelernte Lehrer Mugabe investierte viel in Bildung, er machte sich zumindest zu Beginn seiner Karriere wenig aus Reichtümern. Seine Partei aber schon, die Eliten der Zanu-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) begannen sich ziemlich schamlos zu bedienen, «It is our time to eat» wird dieser Mechanismus beschrieben, den es in allen ehemaligen Befreiungsbewegungen gibt. Von deren einst hohen moralischen Idealen blieb meist nichts mehr übrig, und mit der Zeit wurden sie jenen immer ähnlicher, die sie einst bekämpften.

Mugabe hatte von Anfang an Rivalen mit grosser Brutalität ausgeschaltet. Von 1983 bis 1985 schickte er die in Nordkorea ausgebildete fünfte Brigade ins Matabeleland, eine Hochburg seines Rivalen, wo er dessen Anhänger massakrieren liess, etwa 20'000 Menschen sollen ermordet worden sein. Der Westen schaute weg, wenig später kam Bundespräsident Richard von Weizsäcker zu Besuch, die beiden hielten Händchen, ein Chor sang Kinderlieder, Weizsäcker lobte Mugabe als einen «besonnenen Politiker».

Widerstandskämpfer ohne Waffe

Nichts könnte weiter weg sein von der Wahrheit. Mugabe wurde am 21. Februar 1924 in Kutama geboren, zwei seiner Geschwister starben früh, dann verliess der Vater wortlos die Familie, was nach Ansicht vieler zu einer lebenslangen Verbitterung von Mugabe führte. Er ging erst mit 35 in die Politik, wurde zum Widerstandskämpfer, ohne aber je selber eine Waffe zu tragen, einen Schuss abzugeben. Die Briten liessen ihn inhaftieren, sein Sohn starb, während er im Gefängnis war, Mugabe durfte nicht einmal zur Beerdigung.