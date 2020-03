Das iranische Regime hofft auf Gott

Dass dem Oberhaupt der Islamischen Republik das Zwiegespräch mit Gott als Schutzmassnahme jedoch selbst nicht ausreicht, zeigten die Hände Khameneis. Den Spaten, mit dem er Erde auf die Baumwurzel schob, hielt er mit durchsichtigen Handschuhen, die auch in OP-Sälen und Arztpraxen verwendet werden.

Als 80-Jähriger mit einer Gerüchten zufolge stark angeschlagenen Gesundheit zählt Khamenei zur Risikogruppe. Zudem verbreitet sich das Virus in seinem Umfeld rasant: 23 der 290 Abgeordneten im Iran sind positiv getestet worden, ausserdem der Vizepräsident Eshag ­Jahangiri, die Vizepräsidentin Masoumeh Ebtekar und der stellvertretende Gesundheitsminister Iraj Harirchi. Der 71 Jahre alte Mohammad Mirmohammadi, ein enger Berater Khameneis, ist dem Virus erlegen.

Erschreckend hohe Zahlen

Dass sich der Iran zu einem der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Länder entwickelt hat, kann die Führung in Teheran nicht länger bestreiten. China ist der wichtigste Handelspartner des sanktionsgeplagten Staates, der Kontakt in das Ursprungsgebiet des Erregers hat die Verbreitung befördert. Mittlerweile habe das Virus fast alle Provinzen des Landes erreicht, sagte Staatspräsident Hassan Rohani. Die neuesten Zahlen sind erschreckend: 3513 Infektionsfälle sind nun bestätigt, über tausend mehr als noch zwei Tage zuvor. Die Zahl der Todesopfer ist auf 107 gestiegen, sie liegt nur in China höher – und gibt Wissenschaftlern Anlass zu grösserer Sorge.

Abgeordnete berichteten, Ärzte seien dazu angehalten worden, auf Totenscheinen von Corona-Opfern falsche Angaben zu machen.

Im Vergleich zur offiziellen Zahl der Infizierten ist die Menge der Verstorbenen überdurchschnittlich hoch – was darauf hindeuten könnte, dass die Erkrankungen im Land schwerer verlaufen oder schlechter behandelt werden als anderswo. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die hohe Opferzahl darauf hinweist, dass die Regierung das volle Ausmass der Pandemie wegen mangelnder Tests nicht kennt oder gezielt verschweigt: Von mindestens 4000 Fällen gingen Mediziner bereits Anfang der Woche aus, eine kanadische Studie errechnete nun sogar 18'000 oder noch mehr mögliche Infizierte.

Regierungssprecher Ali Rabei räumt ein, dass die kommende Zeit schwierig werden dürfte: «Wir haben zwei harte Wochen vor uns», sagte er. Vor 14 Tagen klang das noch anders. Da feierte die Islamische Republik ihr Krisenmanagement als «globales Vorbild» und verkündete den Export von Schutzmasken nach China. Nun aber sind auch im Iran Schulen und Universitäten geschlossen, auf Plakatwänden wird das richtige Schnäuzen und Händewaschen erläutert.