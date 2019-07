Angebliche Spione im Iran zum Tod verurteilt

Das Verhältnis zwischen den USA und dem Iran ist derzeit extrem angespannt. Ende Juni hatte der Abschuss einer US-Aufklärungsdrohne durch die iranischen Revolutionsgarden über der Strasse von Hormus fast zu einer militärischen Konfrontation geführt. US-Präsident Donald Trump stoppte nach eigenen Angaben erst in letzter Minute einen Vergeltungsangriff.

Seit Mai gab es zudem mehrere Angriffe auf Tanker in der Region, für die Washington den Iran verantwortlich machte. Teheran wies jede Verantwortung zurück. Am Freitag hatten die Revolutionsgarden den unter britischer Fahne fahrenden Tanker «Stena Impero» in der Strasse von Hormus festgesetzt.