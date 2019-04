Warum sich der Totgesagte zurückmeldet

Es ist deswegen schon spektakulär, dass sich der Terrorfürst wenige Wochen nach der militärischen Niederlage und dem Ende seines Proto-Staates mit einem einigermassen aufwendig produzierten und inszenierten Video zurückmeldet. Es ist die erste Filmaufnahme von ihm, seit er zum Beginn des Fastenmonats Ramadan im Juli 2014 in der Nuri-Moschee von Mosul sein Terror-Kalifat ausgerufen hatte.

Antwort auf Trumps Triumphgeheul

Baghdadi hat mit wenigen Ausnahmen grösste Vorsicht walten lassen bei der Benutzung elektronischer Geräte, durch die ihn die Hightech-Späher der ausländischen Armeen hätten lokalisieren können. Ein solches Video birgt, auch wenn es mit Wochen Verzögerung publiziert wird, wertvolle Informationen – und damit auch ein erhebliches Risiko. Es liegt nahe, zu vermuten, dass auch Baghdadi die militärische Niederlage seiner Organisation in Syrien als entscheidenden Wendepunkt begreift, allerdings in völlig anderer Weise als etwa Donald Trump, der den IS voreilig und aus innenpolitischer Motivation schon für besiegt erklärt hat.

Das Video lässt sich als Antwort auf Trumps Triumphgeheul lesen, zugleich aber auch als Botschaft an jene innerhalb der Terrormiliz, die nach der militärischen Niederlage in Syrien den Führungsanspruch Baghdadis infrage zu stellen wagen. Sie werfen ihm vor, mit seiner grenzenlosen Grausamkeit das Kalifat mutwillig in den Untergang geführt zu haben.

Beweis von Handlungsfähigkeit

Baghdadi, so er es denn wirklich ist, demonstriert, dass er nicht abgeschnitten oder isoliert ist. Er hat Zugang zu Informationen über das Geschehen in der Welt. Und er begrüsst Terroranschläge und Treueerklärungen jihadistischer Gruppen in Libyen, Burkina Faso und Mali. Damit will er Handlungsfähigkeit beweisen und seine Position an der Spitze einer funktionierenden Kommandostruktur bekräftigen.

Das mag eine Propagandainszenierung sein, allerdings werden schon seit etlichen Monaten vermehrt Anschläge in Staaten der Sahel-Zone gemeldet. Dort entstehen neue Zellen, in Ägypten und auf der Arabischen Halbinsel kommt es ebenfalls immer wieder zu Anschlägen. Die Muster ähneln vor allem im Sahel jenen der Entstehungszeit des IS im Irak und in Syrien. Dort hat die Organisation zwar ihr Territorium verloren, aber sie existiert als Untergrundorganisation fort. Sie wird versuchen, sich zu regenerieren, und ebenso wie im Sahel bieten weite Wüsten dazu Raum, wo eigene Gesetze gelten und der ohnehin schwache Zentralstaat kaum Zugriff hat, geschweige denn Kontrolle.