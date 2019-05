USA verdächtigen Damaskus eines neuen Chemiewaffen-Angriffs

Die USA haben nach eigenen Angaben «Hinweise» auf einen möglichen neuen Chemiewaffen-Angriff der Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. In einer Erklärung des US-Aussenministeriums vom Dienstag ist die Rede von einer «mutmasslichen Chlorgas-Attacke im Nordwesten Syriens am Morgen des 19. Mai.» Den Hinweisen werde nachgegangen. Demnach könnten die Chemiekampfstoffe während der Offensive in der von Jihadisten kontrollierten Region Idlib zum Einsatz gekommen sein.