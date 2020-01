Trumps Angst vor einem neuen Fiasko

Doch dann, als Trump schon im weissen Polo-Shirt im Golfclub eingetroffen war, erreichten ihn die Bilder aus Irak. Sie zeigten wütende Demonstranten, die vor der US-Botschaft in Bagdad «Nieder mit Amerika» schrien und die Aussenmauer der schwer bewachten Anlage in Brand steckten. Drinnen verschanzten sich die US-Diplomaten in Schutzräumen, und einige Stunden lang war nicht klar, ob sie selbst dort noch sicher waren. Der Oberbefehlshaber beim Abschlag auf dem Golfplatz? Daran war jetzt nicht mehr zu denken.

Als sich Trump dann aber kurz vor Mitternacht doch wie vorgesehen in Mar-A-Lago blicken liess, nun im Smoking mit Fliege, hatte sich die Lage in Bagdad fürs Erste etwas entspannt. Zumindest gab sich der Präsident Mühe, diesen Eindruck zu erwecken.

Die Situation vor der Botschaft sei unter Kontrolle, sagte er zu den Journalisten. «Wir haben einige unserer besten Krieger dort. Sobald wir sahen, dass es ein Problem geben könnte, sind sie reingegangen, und es gab überhaupt kein Problem mehr.» Er dankte der irakischen Regierung, die sich für den Schutz der Botschaft eingesetzt habe, und als er nach einem möglichen Krieg mit Iran gefragt wurde, sagte er: «Das sehe ich nicht. Ich will Frieden.» Dann entschwand er Richtung Ballsaal.

Weitere Soldaten in die Region

Auch wenn es ihm anders lieber gewesen wäre: Das neue Jahr hat für Trump mit einer handfesten aussenpolitischen Krise begonnen. Die Lage in Bagdad war nur deshalb «kein Problem» mehr, weil die US-Streitkräfte notfallmässig 100 Marineinfanteristen entsandt hatten, um die aufgebrachte Menge daran zu hindern, weiter ins Innere der Botschaft vorzudringen. Hinzu kamen die Kampfhubschrauber, die über der Stadt kreisten und Signalraketen abfeuerten (zum Bericht).

Noch in der Silvesternacht kündigte US-Verteidigungsminister Mark Esper an, 750 zusätzliche Truppen nach Nahost zu verlegen. Medienberichten zufolge könnten ihnen in den kommenden Tagen 3000 weitere Soldaten folgen. Sie dürften in Kuwait stationiert werden, um von dort aus eingreifen zu können, wenn die Lage erneut eskaliert.

Die Spirale dreht schon längst

Und eskalieren, das könnte sie jederzeit. Der versuchte Sturm auf die Botschaft war eine Reaktion auf die US-Luftschläge in Irak, bei denen am Sonntag 25 Kämpfer einer Miliz getötet worden waren. Die USA machen die von Iran unterstützte Miliz wiederum für einen Raketenangriff auf einen Militärstützpunkt im Nordirak verantwortlich, bei dem einige Tage zuvor ein US-Zivilbeschäftigter getötet und vier US-Soldaten verletzt worden waren.