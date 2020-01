Trump: «Tötet eure Demonstranten nicht»

US-Präsident Trump schickte inhaltsgleiche Twitter-Nachrichten auf Englisch und auf Persisch an das «tapfere, leidgeprüfte» iranische Volk. «Ich stehe seit Beginn meiner Präsidentschaft an Ihrer Seite, und meine Regierung wird Ihnen auch weiterhin zur Seite stehen», schrieb er an die Demonstranten. «Wir verfolgen Ihre Proteste aufmerksam und lassen uns von Ihrem Mut inspirieren.»

In einem weiteren Tweet forderte Trump, die iranische Regierung müsse Menschenrechtsorganisationen erlauben, die anhaltenden Proteste zu beobachten und darüber zu berichten. «Es kann weder ein weiteres Massaker an friedlichen Demonstranten noch eine Abschaltung des Internets geben. Die Welt sieht zu.»

?? ???? ???? ? ??? ????? ?????: ?? ?? ?????? ???? ????? ??????? ?? ??? ?????????? ? ???? ?? ?????? ?? ??? ????? ??????. ?? ???????? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ????. ????? ??? ????? ??? ???. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

In einem weiteren Tweet richtete Trump folgende Worte an die iranische Führung: «An die Führer des Iran – töten Sie Ihre Demonstranten nicht. Tausende wurden bereits von Ihnen getötet oder inhaftiert, und die Welt schaut zu. Noch wichtiger ist, dass die USA zuschauen. Schalten Sie Ihr Internet wieder ein und lassen Sie Reporter sich frei bewegen! Stoppen Sie die Tötung Ihres grossen iranischen Volkes!»

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2020

Britischer Botschafter festgesetzt

Am Rand der regierungskritischen Proteste am Samstagabend in Teheran wurde der britische Botschafter kurzzeitig festgesetzt. Die Regierung in London rügte dies als «ungeheuerliche Verletzung internationalen Rechts». Auch die EU äusserte sich deswegen besorgt und rief zur Deeskalation auf. Botschafter geniessen im Gastland Immunität – damit sind sie vor straf- und zivilrechtlicher Verfolgung geschützt.