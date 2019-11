Sidama-Volk will eigenen Regionalstaat

Das Sidama-Volk in Äthiopien hat sich mit grosser Mehrheit für die Schaffung eines eigenen Regionalstaats entschieden. Rund 98,5 Prozent aller Wahlberechtigten hätten sich in einem Referendum für mehr Autonomie der ethnischen Minderheit innerhalb des Landes entschieden, teilte die Wahlkommission am Samstag mit.