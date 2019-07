«Schlimmste Mittelmeerkatastrophe des Jahres»

IOM und Küstenwache machten unterschiedliche Angaben. Dem Sprecher der Küstenwache, General Ajub Kacem, zufolge wurden nach dem Kentern des Holzbootes 134 Insassen gerettet, eine Leiche sei geborgen worden; 115 weitere Menschen würden vermisst. Nach Angaben von Überlebenden der Tragödie waren demnach insgesamt rund 250 Menschen an Bord des Holzbootes, als es rund neun Kilometer vor Choms sank. Unter den Insassen seien Kinder gewesen.

Die geretteten Migranten seien in die libysche Hafenstadt Choms 120 Kilometer östlich von Tripolis zurückgebracht worden, sagte IOM-Sprecherin Msehli. Es handelte sich laut Kacem mehrheitlich um Eritreer, aber auch Sudanesen und Palästinenser.

Eine ganze Familie verschwunden

Die in der Seenotrettung aktive Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) gab an, ihr Team in Libyen habe 135 gerettete Insassen medizinisch betreut. Nach Angaben von Überlebenden seien am Mittwochabend drei hintereinander vertaute Boote mit insgesamt rund 400 Flüchtlingen aufgebrochen. Die Zahl der Vermissten würde sich demnach auf gut 260 belaufen.

«Offensichtlich sind noch Menschen im Meer», sagte der in Tunis ansässige MSF-Einsatzleiter für Libyen, Julien Raickman, der Nachrichtenagentur AFP. Die Überlebenden befänden sich in einem extremen Schockzustand. Ein Überlebender etwa habe mit ansehen müssen, «wie eine ganze Familie verschwindet».

Laut Raickman suchte die libysche Küstenwache am Donnerstagabend noch nach den Vermissten. Die Überlebenden seien aber nicht von der Küstenwache, sondern von Fischern gerettet worden. Der MSF-Vertreter kritisierte «die mangelnde internationale unabhängige und objektive Präsenz» in den Ländern, aus denen die Flüchtlinge sich auf den Weg nach Europa machten.

UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi schrieb beim Kurzbotschaftendienst Twitter, dass gerade die «schlimmste Mittelmeertragödie dieses Jahres» ihren Lauf nehme. Er forderte eine «Wiederaufnahme der Seenotrettung», ein Ende der «Inhaftierung von Flüchtlingen und Migranten in Libyen» und sichere Fluchtrouten aus Libyen. Es sei höchste Zeit, damit nicht noch mehr verzweifelte Menschen ums Leben kämen.