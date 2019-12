Rakete zwingt Netanyahu in den Bunker

Wie in einem Video des öffentlichen israelischen Senders Kan 11 zu sehen war, näherte sich ein Sicherheitsmitarbeiter Regierungschef Benjamin Netanyahu bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Aschkalon und informierte ihn über den Alarm. Netanyahu grüsste die rund hundert Anhänger seiner Likud-Partei und wurde zusammen mit seiner Frau Sara umgehend in Sicherheit gebracht.