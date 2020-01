Pentagon: Absturz, nicht Abschuss

Bei dem abgestürzten Flugzeug in Afghanistan handelt es sich um ein US-Militärflugzeug. Die Ursache für den Absturz der Maschine werde ermittelt, es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass der Absturz durch «gegnerisches Feuer» verursacht wurde, erklärte der Sprecher der US-Streitkräfte in Afghanistan, Oberst Sonny Leggett, am Montag. Über den Verbleib der Crew wurde zunächst nichts bekannt.

Mehrere Stunden nach dem Absturz am Montagmittag in der Provinz Gasni hatten die militant-islamistischen Taliban angegeben, sie hätten das Flugzeug abgeschossen.

Völlig unübersichtlich

Nach dem Absturz der Maschine war die Situation zunächst völlig unübersichtlich. Lokale Behördenvertreter der Provinz Gasni südwestlich von Kabul hatten erklärt, kurz nach 13.00 Uhr (Ortszeit) sei eine Passagiermaschine abgestürzt. Lokale Medien berichteten, es handle sich um ein Flugzeug der staatlichen Fluglinie Ariana Airlines. Ariana Airlines dementierte allerdings umgehend. Weder die zivile Luftfahrtbehörde noch das afghanische Transportministerium wollten den Absturz eines Passagierfliegers bestätigen.

Lokalen Behördenvertretern zufolge war die Maschine über einem Gebiet abgestürzt, das die Taliban kontrollieren. Mehrere Stunden nach dem Absturz teilten die Extremisten mit, sie hätten die Maschine abgeschossen. Es habe sich um ein US-Spionageflugzeug gehandelt, erklärten die Taliban am Montagabend (Ortszeit). Das Flugzeug habe Geheimdienstinformationen in Gasni gesammelt und sei im Bezirk Deh Jak zum Absturz gebracht worden.

Die gesamte Crew sei dabei ums Leben gekommen, erklärten die Taliban. Das Wrack und die Leichen lägen weiter an der Unfallstelle, schrieb Taliban-Sprecher Sabiullah Mujahid auf Twitter. Die Angaben der Islamisten können nicht unabhängig verifiziert werden.

Nach dem Auftauchen von Videos verdichteten sich die Hinweise, dass es sich um ein Flugzeug des US-Militärs handeln könnte. Später bestätigten die US-Streitkräfte, es habe sich um eine Maschine vom Typ E-11A gehandelt. Lokale Behördenvertreter sagten, es hätten widrige Wetterverhältnisse geherrscht.