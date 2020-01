Omans «Vater» stirbt und bestimmt Nachfolger

«Das Sultanat hat eine gute Beziehung mit allen Ländern. Dies ist einer der Eckpfeiler für die Beziehung des Omans mit allen Ländern», sagte Aussenminister Jusuf Bin Alawi dazu. Ein phrasenhaftes Zitat. Trotzdem aber auch ein zutreffendes.

Qabus zeigte sich in den vergangenen Jahren kaum noch öffentlich und schickte meistens seine Minister. In der 2011 eröffneten prachtvollen schneeweissen Oper Maskats blieb ein Stuhl seit Jahren leer: der mit rotem Samt überzogene Opernthron des Sultans. Zeitweise musste Qabus sich in Garmisch-Partenkirchen behandeln lassen. In die bayerische Stadt reiste Qabus gerne, dort besass er ein Haus - und kam bis kurz vor seinem Tod immer zurück. Der Mann mit dem akkurat gestutzten weissen Bart litt Medienangaben zufolge an Krebs.

Liebe erst einmal verdienen

Der kinderlose Qabus hatte für den Tag der Tage auch mit einem im Sultanat legendären Brief vorgesorgt. Darin legte er fest, wer sein Nachfolger werden soll. Der mit Siegeln verschlossene Umschlag wurde am Samstag im Verteidigungsrat des Landes feierlich geöffnet und dann der letzte Wille des Verstorbenen verlesen: Neuer Herrscher ist sein 65 Jahre alter Cousin Haitham bin Tarik Al Zayd, bisher Kulturminister. Noch am Samstag legte er seinen Eid ab.

Der neue Sultan steht vor grossen Herausforderungen. Ähnlich wie in Saudiarabien besteht sein Haushalt zum allergrössten Teil aus Ölgeld, das eines Tages ausgehen wird. Die Region bleibt zudem konfliktreich. Die Iran-Krise und den Bürgerkrieg im benachbarten Jemen erlebt der Oman aus unmittelbarer Nähe. Wie sein Vorgänger will auch Sultan Haitham als Vermittler auftreten und gute Beziehungen zu allen pflegen. Auf ihn wartet viel Arbeit. Und ein Volk, dessen Liebe er sich erst einmal verdienen muss.