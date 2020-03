Netanyahu mit klarem Vorsprung

Der Präsident muss nun die Frage klären, ob er Netanyahu nach den Anklagen überhaupt mit einer Regierungsbildung beauftragen kann. Der Generalstaatsanwalt und das Oberste Gericht haben sich noch nicht abschliessend dazu geäussert, ob einem Angeklagten überhaupt noch ein Mandat dazu erteilt werden darf. Im Gegensatz zu den vorherigen Wahlen ist Netanyahu nun tatsächlich in drei Fällen wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue angeklagt – als erster amtierender Ministerpräsident.

Netanyahu lässt bei offiziellem Staatsbesuch Milliardär zahlen

Für Netanyahu beginnt daher nach dem Wahlkampf der eigentliche Kampf vor Gericht: der um das politische Überleben. Der Prozess startet am 17. März. Durch die Festlegung auf einen Termin zwei Wochen nach der Wahl ist sichergestellt, dass das Verfahren beginnen kann. Denn selbst wenn Netanyahu die Wahl klar gewonnen und rasch eine Regierung gebildet hätte, so wäre nicht mehr genügend Zeit für die Verabschiedung eines Immunitätsgesetzes in der Knesset gewesen.

Im Wahlkampf, in dem es auch um angebliche Sexaffären von Gantz und heimlich aufgenommene, wenig schmeichelhafte Einschätzungen von Beratern ging, wurden auch neue Details aus den Untersuchungen gegen Netanyahu bekannt. So soll Netanyahu während eines offiziellen Moskau-Besuchs die Rechnung in einem Restaurant für sich und seine Gäste in der Höhe von 24'000 Dollar einem Milliardär zustellen haben lassen, der an einem Tisch nebenan sass. Seine Ehefrau Sara soll noch ein Kilogramm «sehr teuren Kaviar» mitgenommen haben. Netanyahu soll sich danach gerühmt haben, dass er nie in einem Restaurant zahlen müsse.

Das Verfahren wird mehrere Monate dauern

In allen Fällen geht es um Gefälligkeiten wie positive Berichterstattung oder Geschenke von reichen Bekannten, für die Netanyahu politische Gegenleistungen organisiert haben soll. Das Verfahren wird mehrere Monate, vielleicht Jahre dauern. Die mit dem Verfahren betraute Richterin Rivka Friedman-Feldman war an der Verurteilung des früheren Ministerpräsidenten Ehud Olmert zu 27 Monaten Haft beteiligt. Nachdem 2008 die Korruptionsvorwürfe bekannt geworden waren, war Olmert als Ministerpräsident zurückgetreten. Dazu gedrängt hatte ihn der Oppositionsführer – Netanyahu.