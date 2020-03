Mit den Taliban zurück in die Zukunft

Doch die Freude über den raschen Erfolg der amerikanischen Streitkräfte war verfrüht, es folgte ein bis heute anhaltender 18-jähriger Abnutzungskrieg. Die Taliban wurden nie wirklich besiegt, sondern nur vertrieben. Sie sammelten sich neu, trainierten in Pakistan, ihrem Rückzugsraum, und organisierten von dort aus einen Guerillakrieg, der circa 3000 Soldaten der USA und ihrer Nato-Verbündeten das Leben kostete. Die Zahl der afghanischen Todesopfer wird auf mindestens eine halbe Million geschätzt.

Die Taliban greifen Kabul weiter an

Nun also sind die Taliban so nahe an der Macht wie seit 2001 nicht mehr. Sie haben sich mit Vertretern der amerikanischen Regierung am Wochenende darauf geeinigt, dass die USA ihre Truppen abziehen. Als Gegenleistung versprachen die Taliban, keine Terroristen mehr zu beherbergen – als wären sie nicht selber welche. Ausserdem sollen sie mit der afghanischen Regierung, die allerdings bereits selbst zerstritten ist, das Ende des Bürgerkriegs aushandeln. Eilig haben es die Taliban damit offenbar nicht: Zurück aus Doha erklärten sie unverfroren, dem Abkommen mit den USA entsprechend «werden unsere Mujahedin keine ausländischen Truppen angreifen, aber unsere Aktionen gegen die Kräfte der Kabuler Regierung werden fortdauern».

US-Präsident Donald Trump hat seinen Wählern versprochen, Amerikas längsten Krieg zu beenden. Und Bilder von GIs, die auf ihre Stützpunkte in den USA zurückkehren, kann er im Wahljahr gut gebrauchen. Tatsächlich aber warnten die US-Generäle in Afghanistan wie auch der frühere US-Botschafter in Kabul, Zalmay Khalilzad, der nun in Doha verhandelt hat, bereits Ende 2001 davor, dass die Taliban ein Comeback planten. Die Regierung von George W. Bush fokussierte da aber bereits auf den geplanten Krieg im Irak – das andere grosse Desaster.

Eine Afghanin in einer Burka reitet einen Esel neben ihrem Ehemann (2008). Foto: Reuters

Der Krieg in Afghanistan galt fortan als nicht gewinnbar. Mit der Unterzeichnung des «Friedensabkommens» von Doha gesteht die US-Regierung dies nun offiziell ein. Denn das sogenannte Friedensabkommen ist die Roadmap für die Rückkehr der Islamisten nach Kabul. Das erinnert an ein anderes «Friedensabkommen», nämlich an jenes von Paris aus dem Jahr 1973, mit dem sich die USA aus dem Vietnamkrieg zurückzogen.

Heute stehen die USA vor einem ähnlichen Dilemma. Auch damals war man in einem fernen Krieg, den man nicht gewinnen konnte. Und der hatte ebenfalls 18 Jahre gedauert, wenn man den Beginn der Militärhilfe an das antikommunistische Regime in Saigon 1955 als Ausgangspunkt für das US-Engagement im Vietnamkrieg betrachtet. Die Vereinbarung von Paris beendete ähnlich wie das Abkommen von Doha Amerikas direkte militärische Beteiligung, wobei die nordvietnamesischen Truppen und die Vietcong-Guerilla einfach während einer Anstandsfrist stillhalten mussten. 1975 zogen sie dann in Saigon ein.

Washington soll die unvorstellbare Summe von 2000 Milliarden Dollar in die afghanischen Streitkräfte investiert haben.

In Vietnam hatten die USA wie in Afghanistan Unsummen in den Aufbau einer Armee gesteckt, die die Feinde Amerikas bekämpfen sollte, damals die Kommunisten, heute die Islamisten. Die «New York Times» nennt die unvorstellbare Summe von 2000 Milliarden US-Dollar, die Washington in die afghanischen Streitkräfte investiert habe.

Mit bescheidenem Erfolg: Trotz zahlenmässiger und technischer Überlegenheit suchen sie oft das Weite, wenn die Taliban angreifen. Die Islamisten riskieren den Kopf, um in den Himmel zu kommen. Polizisten und Soldaten dagegen kämpfen nur für Geld und nicht für Gott. Auch das erinnert an den Vietnamkrieg, wo die ideologisch gefestigten Kommunisten nicht lockerliessen, ungesehen der hohen Verluste. Die südvietnamesische Armee hingegen erwies sich als unzuverlässig.

Afghanistans Schicksal hängt deshalb davon ab, wie lange die US-Regierung bereit ist, ein respektables Truppenkontingent in Afghanistan zu belassen, trotz des Abkommens von Doha. Denn die Regierungstruppen werden kaum an Kampfkraft zulegen, wenn ihre amerikanischen Verbündeten sich verabschieden. Ausserdem war Südvietnam, um beim Vergleich zu bleiben, als Staat weit gefestigter als Afghanistan.

Die USA haben den Taliban zugesichert, innerhalb von 20 Wochen ihre Truppenstärke von 14'000 auf 8600 herunterzufahren und in 14 Monaten ganz abzuziehen. US-Botschafter Khalilzad hat zwar versichert, dass das nur geschehe, wenn sich die Taliban an ihren Teil der Vereinbarung halten. Aber entscheidend ist nicht, was ein Botschafter sagt, sondern was Präsident Trump entscheidet. Die Taliban verlassen sich auf ihn.