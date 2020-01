«Kommunikationsdefekt» führte laut Kommandant zu Abschuss

Aussenminister Mohammed Jawad Sarif schrieb auf Twitter von einem «traurigen Tag». Er entschuldigte sich bei den Familien der Opfer und der iranischen Bevölkerung. Weiter schrieb er: «Menschliches Versagen in Krisenzeiten, vom Abenteurertum der USA verursacht, hat zu diesem Desaster geführt.» Auch Rohani versuchte, den Abschuss mit den militärische Spannungen mit den USA zu rechtfertigen.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces: Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disasterOur profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.????

