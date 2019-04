Italien gibt den Chefvermittler

Die Kämpfe zwischen den Truppen von General Khalifa Haftar, dem Machthaber aus dem Osten Libyens, und jenen der ­nationalen Einheitsregierung in Tripolis haben in den letzten ­Tagen an Intensität gewonnen. Seit Beginn der Offensive Haftars sollen 146 Menschen ums Leben gekommen sein, unter ­ihnen 35 Kinder. Die Spitäler ­berichten von 614 Verletzten. 13'500 Bewohner der Hauptstadt sind schon geflohen.

Sponsoren auf beiden Seiten

Die Gegenwehr der Einheiten von Premier Fayez al-Sarraj, die von Milizen aus Misrata unterstützt werden, ist offenbar grösser, als es Haftar vermutet hatte. Hundert Kämpfer des Generals wurden getötet. Auch Kampfjets kamen zum Einsatz, auf beiden Seiten. Ein Flieger Haftars wurde abgeschossen.

Nichts deutete auf eine schnelle Feuerpause hin. Doch parallel zu den Kämpfen suchten die Konfliktparteien nach Unterstützung internationaler Alliierter. Haftar besuchte Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi, einen seiner Hauptsponsoren. Es gab Fotos des Treffens. Im römischen Palazzo Chigi, dem Sitz des italienischen Regierungschefs, wurden am Montag gleich zwei wichtige Gäste erwartet: Mohammed Al Thani, der katarische Aussenminister, und kurz darauf Ahmed Maitik, der starke Mann aus Misrata und Stellvertreter von Sarraj. Der 47-jährige Maitik, ein Geschäftsmann, der in Europa studiert hat, gilt als Aufsteiger in ungewissen Zeiten und möglicher Nachfolger von Sarraj. Mit Al Thani ist er eng befreundet. Katar finanziert die Milizen von Misrata schon lange.

Die Italiener behaupten, es sei ein Zufall, dass die beiden just am selben Tag in Italien weilten. Doch sehr wahrscheinlich ist das nicht. Italiens Regierung versucht gerade mit aller Macht, eine gewichtigere Rolle zu spielen im geopolitischen Gezerre um Libyens Zukunft. Sie hat einen ständigen Krisenstab eingerichtet, eine sogenannte Regiezentrale, die sich um Libyen kümmert. Man möchte die alte Mittlerrolle zurück, die man als ehemalige Kolonialmacht gewissermassen naturgegeben für sich reklamiert. In den vergangenen Monaten hatten sich die Populisten mit ihrer oftmals erratischen Aussenpolitik in die Isolation manövriert.

Zum Krisenstab gehören Premier Giuseppe Conte, der parteilose Aussenminister Enzo Moavero Milanesi, Verteidigungs­ministerin Elisabetta Trenta von den Fünf Sternen sowie die Spitzen der italienischen Geheimdienste. Nicht dabei in diesem Gremium ist Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini, das lauteste und einflussreichste Mitglied des Kabinetts. Salvini, so finden die Kollegen, torpediere mit seinen wahltaktisch motivierten Tiraden gegen Frankreich und dessen Präsidenten Emmanuel Macron alle Bemühungen für eine konzertierte Aktion in Libyen.