Israels Likud wählt Parteichef - Netanyahu erklärt sich zum Sieger

Sein Rivale Saar gratulierte Netanyahu am frühen Freitagmorgen zum Erfolg. «Meine Freunde und ich stehen hinter ihm in der Kampagne für den Erfolg von Likud in den Wahlen», twitterte Saar.

Damit dürfte Netanyahu auch wieder Likud-Spitzenkandidat bei der Parlamentswahl am 2. März werden. Rund 116'000 Parteimitglieder waren am Donnerstag zu der Abstimmung aufgerufen.

Extrem loyale Parteimitglieder

Netanyahu hatte sich der parteiinternen Wahl gestellt, obwohl er wegen einer Korruptionsanklage und zweifachem Scheitern bei der Regierungsbildung angeschlagen ist. Die Likud-Mitglieder gelten jedoch als extrem loyal und haben noch nie einen amtierenden Parteivorsitzenden abgewählt.

Israel befindet sich wegen einer fortwährenden Pattsituation zwischen dem rechts-religiösen und dem Mitte-Links-Lager in einer politischen Krise. Weil weder Netanyahu noch seinem Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiss eine Regierungsbildung gelang, wird im März schon zum dritten Mal binnen eines Jahres ein neues Parlament gewählt.

Jonathan Rynhold, Politikprofessor an der Bar-Ilan-Universität nahe Tel Aviv, erwartet auch bei der neuen Wahl keinen Durchbruch. «Es ist unwahrscheinlich, dass eines der beiden Lager die notwendige Mehrheit für eine Regierungsbildung erzielen wird», sagte Rynhold. «Die Mehrheit der Bevölkerung sieht jedoch Netanyahu als verantwortlich für diese dritte Wahl. Deshalb könnte der Likud vielleicht eher dazu bereit sein, eine grosse Koalition mit Blau-Weiss ohne Netanyahu zu bilden.»

Neuwahlen im März

