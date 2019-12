Höchststrafe für den Haudegen

Musharraf machte Karriere beim Militär, und er war es lange gewohnt, von Jasagern umgeben zu sein, die seine Eitelkeit befriedigten. Schliesslich hatte der ­Militärchef in einem unblutigen Putsch im Jahr 1999 die Regierung von Premier Nawaz Sharif gestürzt. Da die Machtfülle der Armee in dem muslimischen Land grenzenlos ist und sich auch von zivilen Politikern nicht eindämmen lässt, war der Präsidentengeneral Musharraf einst ein Mann, für den galt: Mein Wort ist Gesetz.

Nun hat das Gesetz Musharraf, der 2008 abtreten musste, viele Jahre später eingeholt. In einem für Pakistan bahnbrechenden Urteil verurteilte ein Gericht in Islamabad den ehemaligen Präsidentengeneral am Dienstag in Abwesenheit zum Tode. Die Geschichte Pakistans ist geprägt vom Militär, dessen Vertreter das Land offen oder aus dem Hintergrund heraus lenken. Einen so eindeutigen Richterspruch gegen einen Mann aus der in Pakistan alles dominierenden Institution gab es noch nie.

Ganz unrecht hat er nicht

Pakistans Armee pflegt ihr Imageals Hüterin der Nation und lässt zivile Regierungen höchstens gewähren. Sie tut dies nicht aus Treue zur Demokratie, sondern weil sie seit den Musharraf-­Jahren weiss: Das Regieren eines Entwicklungslandes ist ein ­zähes Geschäft, die Gefahr ist gross, sich unbeliebt zu machen.

Mit dem Urteil schliesst sich in gewisser Weise ein Kreis. Es waren Anwälte und Richter, die 2007 gegen den zunehmend selbstherrlichen Machthaber auf die Strasse gingen. Um sich zu retten, verhängte Musharraf den Ausnahmezustand und setzte den obersten Verfassungsrichter ab. Aus Sicht der Justiz beging er so Hochverrat – worauf in ­Pakistan als Höchststrafe der Tod steht.

Hat immer für sein Land gekämpft

Der 76-jährige Musharraf, der im Exil in Dubai lebt und sich wegen einer Stoffwechselkrankheit in einer Klinik behandeln lässt, kann gegen das Urteil in Berufung gehen. Vermutlich entzieht er sich ihm dadurch, dass er im Exil bleibt. Seine Verteidigungsstrategie war, seine Verdienste für Pakistan zu unterstreichen – etwa in einer ans Gericht ­adressierten Videobotschaft: Er habe immer für sein Land «gekämpft», das Verfahren sei politisch motiviert.