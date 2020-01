«Hat Amerika gerade einen Krieg ausgelöst?»

Der demokratische US-Senator Chris Murphy wirft nun in einem Tweet die Frage auf: «Hat Amerika (...) gerade ohne Zustimmung des Kongresses die zweitmächtigste Person im Iran ermordet und wissentlich einen potenziell massiven regionalen Krieg ausgelöst?»

Auch die beiden Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und Bernie Sanders sprechen von der Gefahr eines neuen Krieges: «Präsident Trump hat gerade eine Dynamitstange in ein Pulverfass gesteckt», erklärte Ex-Vizepräsident Biden. «Wir könnten vor einem grossflächigen Konflikt im Nahen Osten stehen.» Sanders warnte derweil: «Trumps gefährliche Eskalation bringt uns einem weiteren verheerenden Krieg im Nahen Osten näher.»

Pelosi bestätigt Angriff «ohne Absprache mit dem Kongress»

Nancy Pelosi, demokratische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, bestätigt in Nacht zum Freitag in einer Stellungnahme, der Angriff sei «ohne Absprache mit dem Kongress» erfolgt. «Die höchste Priorität der US-Führung ist, das Leben von Amerikanern und deren Interessen zu schützen», erklärte die Pelosi demnach. Das Leben von US-Einsatzkräften und Diplomaten dürfe nicht weiter durch «provokative und unverhältnismässige» Handlungen gefährdet werden, warnte die Frontfrau der Demokraten. Der Luftangriff könne zu einer weiteren «gefährlichen Eskalation der Gewalt» führen.

Auch der Vorsitzende des Aussenausschusses im Repräsentantenhaus, Eliot Engel, teilte am späten Donnerstagabend mit, dass der Angriff in Bagdad «ohne Hinweis oder Beratung mit dem Kongress» erfolgt sei. Soleimani sei für «unermessliche Gewalt» verantwortlich gewesen und habe «Blut von Amerikanern an seinen Händen» gehabt, erklärte Engel. Aber eine Militäraktion «dieser Schwere» voranzutreiben, ohne den Kongress einzubinden, werfe «ernsthafte rechtliche Probleme» auf. Dies sei ein «Affront» gegen die Machtbefugnisse des Kongresses.

Der republikanische US-Senator Marco Rubio hingegen rechtfertigt die Tötung Soleimanis als Selbstverteidigung. Der Iran und seine Stellvertreter seien von den USA gewarnt worden, schrieb Rubio am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Sie hätten diese Warnungen jedoch ignoriert, weil sie glaubten, US-Präsident Donald Trump sei wegen innenpolitischer Streitereien nicht handlungsfähig. «Sie haben sich schwer verkalkuliert», twitterte der Republikaner weiter. Der Präsident benötige keine Zustimmung des US-Kongresses, um auf Angriffe gegen die US-Streitkräfte zu reagieren oder solche zu verhindern. Damit reagierte der Republikaner unter anderem auf Kritik der Demokraten, Trump hätte nicht ohne die Zustimmung des Kongresses handeln dürfen. «Einige sind so von ihrem Hass auf Trump geblendet, dass sie behaupten, er habe etwas Unrechtmässiges getan. Das ist verrückt», twitterte Rubio.

The defensive actions the U.S. has taken against #Iran & its proxies are consistent with clear warnings they have receivedThey chose to ignore these warnings because they believed @POTUS was constrained from acting by our domestic political divisionsThey badly miscalculated

— Marco Rubio (@marcorubio) January 3, 2020