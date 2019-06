«Gerechtigkeit, Gleichheit, Liebe»

In der Nacht, in der Istanbul ein politisches Erdbeben erlebt hat, ist erst einmal alles wie gehabt: In der zentralen Fussgängerzone, der Istiklal, im Herzen der Stadt, drängen sich arabische Touristen, Markenklamottenläden sind kurz vor Mitternacht noch geöffnet. In dieser Nacht muss die islamisch-konservative AKP die schwerste Niederlage seit ihrer Gründung im August 2001 verkraften. In Beylikdüzü, jenem Aussenbezirk am Marmarameer, wo Ekrem Imamoglu, der neue Oberbürgermeister von Istanbul, zuletzt im lokalen Rathaus tätig war, haben sich Tausende versammelt, um ihren Helden zu feiern. «Das ist ein neuer Anfang», sagt Imamoglu, «Istanbul wird von jetzt an regiert werden von Gerechtigkeit, Gleichheit und Liebe.»