Erdogans neuer Kriegsschauplatz

Putins Söldner

Zudem soll die Türkei beim Aufbau einer Schutztruppe helfen, für polizeiliche und militärische Aufgaben. Die Entsendung von Bodentruppen müsste extra vom Parlament in Ankara genehmigt werden. Aber auch ein paar türkische Special Forces und ein paar Hundert Berater könnten sich in diesem Krieg bereits bemerkbar machen.So hatte Haftar zuletzt das Blatt zu seinen Gunsten wenden können, als er Unterstützung von Söldnern der privaten russischen Sicherheitsfirma Wagner erhielt. Dessen Chef Jewgeni Prigoschin ist ein enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin.

Nach westlichen Geheimdiensten soll es sich um 1400 Mann handeln. Sie verfügen über moderne Waffensysteme. Frankreich steht auf der Seite Haftars, weil sich Paris davon Vorteile bei der Sicherung der Sahelzone verspricht. Ägypten und Saudiarabien unterstützen ebenfalls Haftar, unter dessen Kommando auch Offiziere aus der einstigen Armee des Diktators Muammar al-Ghadhafi kämpfen, der 2011 gestürzt und getötet wurde. ­Sollte es ihnen gelingen, die Millionenstadt Tripolis zu erobern, ­dürften sie versuchen, wieder eine Militärdiktatur zu errichten.

Hafter hatte vor zwei Wochen den «finalen Kampf» um die Hauptstadt angekündigt. Die Waffen der Regierungsarmee stammen meist aus älteren Beständen, mit ihnen hatten 2011 teilweise schon die Rebellen gegen Ghadhafi gekämpft. Der UNO-Sicherheitsrat hatte 2011 ein Waffenembargo gegen Libyen verhängt, das formell immer noch gilt.

«Wir haben einen Pakt mit Libyen unterzeichnet, und das hat einige Kreise verärgert», sagte ­Erdogan am Samstag. Erdogan nannte keine Länder, aber auch in Moskau dürfte man nicht froh sein über Ankaras Einmischung in Tripolis. Putin will am 8. Januar in die Türkei kommen.