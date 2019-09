Er könnte der neue Held Afrikas werden

Es ist kurz nach zehn Uhr abends, als Bobi Wine mit grosser Wahrscheinlichkeit gegen das Gesetz verstösst. Er rumpelt mit seinem Geländewagen über Schlaglöcher, selbst wenn er wollte, könnte er hier am Rande der ugandischen Hauptstadt Kampala nicht schneller fahren als zehn Kilometer in der Stunde. Sein Jeep ist angemeldet und in Ordnung, Wine hat einen Führerschein, aber jetzt fängt er an zu singen. Von der Revolution, von einem neuen Uganda. «Wir sind Revolutionäre» – und der ganze Jeep singt mit, sieben Leute in drei Reihen.