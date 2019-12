Endstation für Jihadisten

Diese Männer hatten einst von einem guten Leben im Kalifat des Islamischen Staates (IS) geträumt. Inzwischen sind sie nur noch ein Häufchen Elend, vom Krieg gezeichnet und zusammengepfercht in einem Gefängnis an einem geheimen Ort in Hasaka, einer nordsyrischen Stadt 80 Kilometer südlich der türkischen Grenze. Die Kurden, die Hasaka kontrollieren, halten hier rund 5000 Kämpfer und Unterstützer des IS gefangen. Die meisten Insassen hatten in der letzten IS-Bastion im syrischen Baghuz noch Widerstand geleistet. Vergeblich. Seit dem letzten März sind sie Gefangene der Syrischen Demokratischen Kräfte SDF. Sie leben total isoliert von der Aussenwelt. So wissen sie nicht, dass ihr Anführer Abu Bakr al-Baghdadi inzwischen tot ist.