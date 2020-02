Die Türkei holt zum Gegenschlag aus

In Brüssel beriet auf Ver­langen Ankaras am Freitag nach Artikel 4 der Washingtoner Verträge der Nordatlantikrat, das wichtigste Entscheidungsgremium der Verteidigungsallianz, der die Türkei seit 1952 angehört. Danach kann jeder Bündnispartner um Beratungen bitten, wenn er «die Unversehrtheit des Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien» bedroht sieht. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach der Türkei im Namen der Allianz die «volle Solidarität» und das «tiefste Mitgefühl» für die 33 getöteten Soldaten aus.

Der Vertreter der Türkei habe in der Nato-Sitzung über die Lage in Syrien informiert, ­berichtete Stoltenberg und verurteilte im Namen des Verteidigungsbündnisses die «rücksichtslosen Luftschläge» durch «Russland und das syrische Regime». Deeskalation sei dringend geboten, sagte Stoltenberg und rief dazu auf, zur Waffenruhe von 2018 zurückzukehren, um das Leid der Zivilbevölkerung in ­Idlib zu stoppen. «Wir rufen Russland und das syrische Regime dazu auf, die rücksichtslosen Luftangriffe zu stoppen.» Auch müssten sie das Völkerrecht achten.

Bündnisfall: Ja oder Nein?

Der Generalsekretär, der stets für alle 29 Mitglieder spricht, betonte, die Nato werde die Türkei weiter unterstützen – etwa durch Awacs-Aufklärungsflüge und die Stärkung der türkischen Luftabwehr. So stellt Spanien Patriot-Luftabwehrraketen bereit, um die Bedrohung von Raketenangriffen aus Syrien zu mindern. Die Verbündeten würden weitere Massnahmen prüfen, sagte Stoltenberg.

Zur Frage eines möglichen Bündnisfalls äusserte er sich nicht. In Artikel 5 haben sich die Nato-Staaten zugesichert, einen Angriff auf einen Partner als Angriff auf alle zu werten und Beistand zu leisten. Es gilt aber derzeit als unwahrscheinlich, dass die Türkei Artikel 5 auslöst. Auch wäre eine Zustimmung der Alliierten fraglich – mit Erdogan gibt es erhebliche Spannungen in der Allianz. Auch gibt es keinen Automatismus für militärische Unterstützung. Jedes Land kann selbst entscheiden, welche Massnahmen es «für erforderlich» hält.

In Berlin sieht man Kremlchef Putin in der Pflicht. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hätten ihre Bereitschaft zu einem Treffen im Viererformat deutlich gemacht. Am Abend gab der Kreml bekannt, dass sich Putin und Erdogan kommende Woche in Moskau treffen wollen.