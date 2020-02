Die Hardliner wollen die ganze Macht

Am Jahrestag der Islamischen Revolution, dem 11. Februar, attackierte der iranische Präsident Hassan Rohani in Teheran auf dem Azadi-Platz die USA und gestand ein, dass die Situation schwierig sei (zum Bericht). In seiner Rede appellierte er an die Iraner, trotz aller Enttäuschung an den Parlamentswahlen an diesem Freitag teilzunehmen. «Ich bitte Sie, nicht passiv zu sein», rief er. Er geisselte den vor 41 Jahren gestürzten Schah – das Erwart­bare.