Die EU muss ein neues Kalifat verhindern

Die Lehre aus Afghanistan ist, dass all das nur in enger Zusammenarbeit mit den Regierungen der Sahel-Staaten gelingen kann, wenn Sicherheit für die Zivilbevölkerung gewährleistet wird und sich die Lebensbedingungen spürbar bessern. Auch lehrt der Einsatz am Hindukusch, dass Geduld erforderlich ist. Frankreich hat 2013 in Mali militärisch eingegriffen. Hierzulande ist schon vergessen worden, dass damals Extremisten den Norden des Landes überrannt hatten.

Es ist keine Lösung, die Sahel-Länder sich selbst zu überlassen; es wäre nur eine Frage der Zeit, bis der IS wieder in Europa zuschlagen würde. Die EU muss nun endlich geschlossen und entschieden gegen jene vorgehen, die in Libyen den Bürgerkrieg befeuern. Dann gibt es eine Chance, die nächste Grosskrise in Europas Peripherie noch abzuwenden.