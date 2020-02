«Der Westen lässt die iranischen Frauen im Stich»

Von westlichen Politikerinnen betrogen

In Abwesenheit wurde sie im Iran wurde sie zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, davon 18 Jahre auf Bewährung. Später wurde auch ihre Anwältin Nasrin Sotudeh schuldig gesprochen: Die bekannte Menschenrechtlerin wurde zu 33 Jahren Gefängnis und 148 Peitschenhieben verurteilt, unter anderem wegen angeblicher Verschwörung gegen die nationale Sicherheit. «Im Iran gibt es vor den Gerichten keine Gerechtigkeit. Und in den Gefängnissen keine Menschlichkeit», sagt Shajarizadeh.

Nach ihrer Flucht in die Türkei bat sie in Kanada um politisches Asyl. Zurzeit lebt sie, wieder vereint mit Sohn und Ehemann, in Toronto. Aus dem kanadischen Exil kämpft sie weiter gegen das Regime – und fühlt sich dabei im Stich gelassen. Als die Regierung im vergangenen November ungefähr 1500 Protestierende töten liessen, habe das die internationale Gemeinschaft kaum interessiert, sagt sie.

Auch stört sie sich daran, dass westliche Politikerinnen im Iran ein Kopftuch tragen. Damit würden sie ein kriminelles Regime legitimieren. «Ich fühle mich jedesmal betrogen», sagt sie. Sie erwähnt einen Auftritt der damaligen EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini. Diese posierte 2017 mit iranischen Parlamentariern in Teheran für Selfies. «Das ist nicht akzeptabel.» Auch die damalige Schweizer Aussenministerin Micheline Calmy-Rey trug bei ihrem Teheran-Besuch 2008 einen Kopfschleier.

«Nicht akzeptabel»: Federica Mogherini im iranischen Parlament.

Micheline Calmy-Rey 2008 in Teheran

Shajarizadeh hat kein Problem damit, wenn Frauen freiwillig das Kopftuch tragen. Sie spricht sich auch nicht für ein Verhüllungsverbot aus, über das in diesem Jahr in der Schweiz abgestimmt wird. In der Diskussion würden aber diejenigen Frauen ignoriert, die unter dem Kopftuchzwang leiden. «Viele Iranerinnen fühlen sich wie Geiseln in ihrem eigenen Land». Es stört sie, dass westliche Politiker die Situation der iranischen Frauen meist ignorieren.