Der ANC steht vor dem nächsten Sieg, verliert aber die Jugend

Ende April hatte Ramaphosa angesichts des Umfragepolsters von 50 bis 61 Prozent der Stimmen die Probleme im Land klar angesprochen: «Wir können keine Nation freier Menschen sein, wenn so viele noch in Armut leben», sagte der Staatschef bei einer Feier anlässlich des 25. Jubiläums der ersten demokratischen Wahlen im Land. Und mit Blick auf die Korruption in Südafrika: «Wir können keine Nation freier Menschen sein, wenn die Gelder für die Armen verschwendet, verloren oder gestohlen werden.»

Mandelas Strahlkraft hilft

Am 27. April 1994 wurden die ersten demokratischen Wahlen in Südafrika abgehalten. Es war das erste Mal, dass die schwarze Bevölkerungsmehrheit abstimmen durfte; nach drei Jahrhunderten weisser Herrschaft und dem ab 1948 etablierten rassistischen Apartheidsystem. «Wir erinnern uns an diesen Moment, als wir zum ersten Mal in unserem Leben ein Kreuz auf den Wahlzettel gemacht haben», bekundete Ramaphosa und pries Mandela, den Ende 2013 verstorbenen Freiheitskämpfer und ersten demokratisch gewählten Präsidenten Südafrikas.

Von Mandelas Strahlkraft profitiert der ANC trotz der Korruptionsskandale der jüngeren Vergangenheit bis heute. Für viele Menschen in Südafrika ist eine andere Regierungspartei schlicht noch nicht vorstellbar. Einzig bei den neun Provinzwahlen könnte es eine Überraschung geben, denn der ANC schwächelt in Gauteng, wo Pretoria und Johannesburg liegen.

Ausserdem konnten die wichtigsten Oppositionsparteien Demokratische Allianz (DA) und Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit (EFF) keinen Nutzen aus den Skandalen von Ex-Präsident und Ex-ANC-Chef Jacob Zuma ziehen. «Die Menschen glauben nicht wirklich an diese Parteien», sagt Susan Booysen von der Universität Witwatersrand.

So kann sich Ramaphosa, der von Zuma übernahm, nachdem dieser nach einer Reihe von Korruptionsskandalen 2018 zum Rücktritt gedrängt wurde, diesmal noch sicher sein. «Ramaphosa hat den Wählern die Hoffnung zurückgegeben, dass sich die Dinge zum Besseren wenden», sagt Booysen. Seine Popularität helfe dem ANC.