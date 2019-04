Chibok-Girls leben heute in einer anderen Welt

Mittlerweile studieren an die hundert von ihnen in Yola, einer ziemlich verschlafenen Stadt mit etwa 100'000 Einwohnern, deren grösste Attraktion die American University ist, ein moderner Campus mit eigenem ­Hotel und Swimmingpool. Nur die Elite Nigerias kann hier die Studiengebühren bezahlen, in einer ­Region, in der sich viele nicht einmal das Schulgeld von ein paar Franken im Monat leisten können.

Emos Lawal hatte die Zukunft seiner Tochter auf dem Feld gesehen, nicht auf der Schule oder gar an der Universität. Wie so viele andere Eltern. Als ihre Töchter aber aus der Geiselhaft freikamen, beschloss die Regierung, sie an die Uni zu schicken und die Kosten zu übernehmen. Ein Staat, der sich sonst nicht sonderlich um seine Bürger kümmert, zeigte so etwas wie ein schlechtes Gewissen, weil er die Mädchen nicht vor Gewalt und Entführung schützen konnte. «Ich bin stolz auf meine Tochter, auf ihre Unabhängigkeit und ihre Ausbildung», sagt der Bauer. Im Dorf sähen das aber nicht unbedingt alle so, etwa 20 Eltern, schätzt er, würden ihre Kinder gerne wieder bei sich zu Hause haben, nicht auf der Uni. «Manche Eltern wollen ihre Töchter verheiraten, damit sie über den Mann wieder Zugang zu ihnen haben.»

Weit von den Eltern entfernt

Denn im Moment sind sie eine Tagesreise weit weg von Chibok, was die reine Fahrzeit angeht. Und noch viel weiter entfernt vom Leben ihrer Eltern. Sie wohnen in modernen Studentenwohnheimen, mit Toiletten auf dem Flur, mit Klimaanlage und Fernseher. Ärztinnen wollen manche werden oder Politikerinnen. Nicht Bauern wie die Eltern. Dagegen habe er prinzipiell nichts, sagt der Vater: «Ich weiss aber nicht, was sie studiert, ­welchen Abschluss sie macht oder wann sie fertig wird.» Es gebe zu wenig Informationen von der Universität für die An­gehörigen. Manche Eltern würden das so empfinden, als habe man ihnen die Töchter erneut weggenommen.

«Es gibt immer welche, die sagen, ich hätte mein Kind lieber auf dem Feld. Man sollte aber nicht zu viel auf diese Neinsager geben, am Schluss sind doch alle stolz, wenn das Kind den Abschluss und viele Chancen hat», sagt Reginald Braggs. Er war früher bei den US-Marines, was man ihm heute noch ansieht; nach dem Gespräch verschwindet er gleich ins Fitnessstudio. Der frühere Soldat Braggs ist an der American University für die Betreuung der Chibok-Girls zuständig, er sitzt in seinem kleinen Büro, auf dem Schreibtisch steht eine Karte mit den Widmungen seiner Schülerinnen.

Am Anfang, als die ersten Mädchen kamen, habe er sich Sorgen gemacht, um den psychischen Zustand, aber auch um ihre akademische Reife. Was ihre Ausbildung angehe, sei schliesslich während der Gefangenschaft die Uhr einfach angehalten geworden, viele Jahre lang durften die Mädchen nichts lernen. «Boko Haram» heisst übersetzt «gegen westliche Bildung».