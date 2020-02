Chef von Al-Qaida-Ableger auf Arabischer Halbinsel getötet

Kassim al-Rimi stand seit Juni 2015 an der Spitze der Terrorgruppe al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula/AQAP). Auch sein Vorgänger wurde bei einem US-Drohnenangriff im Jemen getötet.

Qassim al-Rimi, the leader of terror group al Qaeda in the Arabian Peninsula, has been killed in an airstrike in Yemen, the White House says https://t.co/Vy3uY6RhBJ

— CNN International (@cnni) February 6, 2020