Beschämende Ignoranz

Dass diese Perversion bei der Zivilbevölkerung langsam weniger Akzeptanz findet, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Die Bewohner haben die prekären Verhältnisse satt, für die nicht Israel, sondern die lokale Behörde verantwortlich sind. Sie lehnten sich im März gegen die Hamas auf – und wurden dafür brutal bestraft. Dass sich diese Proteste noch nicht gross herumgesprochen haben, die Anliegen nicht besser unterstützt werden, liegt auch an der miserablen Berichterstattung der meisten einflussreichen (westlichen) Medien. Es ist überaus fragwürdig, wie palästinensische Propaganda unhinterfragt verbreitet wird.

Das lässt sich an einem schrecklichen Beispiel leicht aufzeigen: Bei den Auseinandersetzungen ist in Gaza auch ein unschuldiges, kleines Kind gestorben. Es wurde nur 14 Monate alt. Vermeldet wurde von allen Medien anschliessend, dass dieses Kind nach einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen sei. Mitte Woche musste der Islamische Jihad, der vom Iran mit Millionen alimentiert wird und der Hamas den Rang ablaufen will, aber zugeben, dass eine fehlgeleitete Rakete dafür verantwortlich ist.

Reaktionen, Korrigenda? Gab es kaum. Und selbst wenn: Die Meinungen waren gemacht. Diese Ignoranz ist beschämend. Aber ist sie verwunderlich in einer Zeit, da Israel in jeder Top-Ten-Liste der meistgehassten Länder prominent erscheint? In einer Zeit auch, in der der Antisemitismus, der natürlich damit assoziiert werden muss, weltweit grassiert?

Toxische Mischung

Wie das Kantor-Zentrum, das Bestandteil der Universität Tel Aviv ist, in einer neuen Studie schreibt, sind sowohl antijüdische Morde, schwere Gewaltverbrechen, aber auch leichtere tätliche Angriffe deutlich angestiegen. Was besonders schockiert – und frühere Forschungsergebnisse untermauert: Der Antisemitismus wächst (im Vergleich zum Vorjahr) rasant an: In Grossbritannien um 16 Prozent, in Italien um 60 Prozent und in Frankreich sogar um 74 Prozent. Heisst es seit gut 70 Jahren eigentlich nicht: nie wieder?